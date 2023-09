Milan, ansia Giroud: distorsione alla caviglia con la Francia ma lui è ottimista

verso il derby

L'attaccante francese si è fatto male dopo 5', ha stretto i denti ma alla fine ha chiesto il cambio al 26'. L'attaccante dice: "Sto già meglio"

Milan, Giroud infortunato con la Francia: botta alla caviglia















© Getty Images 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Sto già meglio, ho sentito un dolore alla caviglia sinistra volevo continuare ma non ce la facevo. Credo comunque di poterci essere per il derby". Queste le dichiarazioni post match raccolte dalla Gazzetta dello Sport. A 9 giorni dal derby contro l'Inter, apprensione in casa Milan per Olivier Giroud, infortunatosi con la Francia nel match di qualificazione a Euro 2024 contro l'Irlanda. Le sue rassicurazioni, però, invitano all'ottimismo. L'attaccante rossonero, toccato duro alla caviglia sinistra da Egan dopo appena 5', ha provato a stringere i denti ma al 26' ha dovuto alzare bandiera bianca per il dolore e lasciare il posto all'interista Marcus Thuram (che poi è anche andato in rete). Giroud si è poi seduto in panchina con il ghiaccio sull'arto infortunato. Dopo il match anche il ct transalpino Deschamps ha lasciato intravedere ampi segnali di ottimismo: "Ha avuto una distorsione alla caviglia, sentiva troppo dolore per continuare".

In casa Milan si tocca ferro in vista dell'attesissima stracittadina di sabato, anche perché l'anno scorso di questi tempi (era il 22 settembre) i rossoneri persero Mike Maignan per lunghissimo tempo (anche per una ricaduta) a causa di una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro rimediato contro l'Austria in Nations League.

Dopo un inizio sfavillante di campionato (4 gol in 3 giornate), Giroud voleva proseguire il suo ottimo momento anche con la maglia dei Galletti, ma questo problema potrebbe creare qualche patema d'animo a tifosi e ambiente.