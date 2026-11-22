Federica Nargi e Alessandro Matri © instagram
Alessandro Matri ha condiviso riflessioni intime sulla vita privata, spaziando dal punto della situazione sul matrimonio con Federica Nargi fino al delicato percorso affrontato per sconfiggere la depressione.
Tornando sulle sue recenti dichiarazioni in merito alle mancate nozze - bloccate dal timore per le dinamiche organizzative e la gestione degli invitati, da lui stesso bollate come "una scusa stupida" - l'ex attaccante ha svelato l'inaspettata reazione scatenata sul web: "Questa mattina mi sono svegliato con oltre 100 messaggi di wedding planner sui miei profili social. Vogliono tutti organizzarmi il matrimonio! Come ho detto però, è una scusa stupida ma mi porta tanta ansia… e di sicuro così non passa!".
Matri a Rai 1 ha infine spiegato come sia riuscito a lasciarsi alle spalle una fase personale molto complessa combinando l'aiuto professionale, l'affetto della famiglia e il ritiro dall'attività agonistica: "Sono riuscito a uscirne grazie alle persone a me vicine, con cui mi sento libero di parlare di tutto, ma anche con il tempo e con la terapia. Forse ha contribuito anche aver smesso di giocare a calcio, allontanandomi da quelle pressioni e aspettative che probabilmente non riuscivo più a sostenere. A volte mollare fa bene".