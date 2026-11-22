Matri a Rai 1 ha infine spiegato come sia riuscito a lasciarsi alle spalle una fase personale molto complessa combinando l'aiuto professionale, l'affetto della famiglia e il ritiro dall'attività agonistica: "Sono riuscito a uscirne grazie alle persone a me vicine, con cui mi sento libero di parlare di tutto, ma anche con il tempo e con la terapia. Forse ha contribuito anche aver smesso di giocare a calcio, allontanandomi da quelle pressioni e aspettative che probabilmente non riuscivo più a sostenere. A volte mollare fa bene".