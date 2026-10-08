Milan, Amorim: "I gol di Ramos arriveranno, il mercato pensato per il presente e il futuro"

"Vincere ogni partita, è questa la mentalità che abbiamo. Alla fine faremo i conti. Per me è questo l'obiettivo ogni volta che inizia una settimana. Ogni volta che scendiamo in campo, abbiamo la responsabilità di vincere e non solo. Dobbiamo cercare di giocare un bel calcio". Parole del tecnico del Milan Ruben Amorim a Dazn. Il portoghese ribadisce di essere soddisfatto delle operazioni di mercato: "Fin dal primo giorno ho sentito che stiamo facendo tutto insieme e questa è la cosa più importante per me. Poi stiamo cercando di aiutare il club non solo per oggi, ma anche per il futuro: siamo vigili e portiamo giocatori già pronti come Ramos, che è già campione d'Europa, ma vogliamo anche portare talenti come Moreira. Quindi sono davvero contento del mercato che abbiamo fatto, ma dobbiamo anche migliorare i giocatori che abbiamo già in rosa".