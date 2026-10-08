L'INTERVISTA

Milan, Amorim: "I gol di Ramos arriveranno, il mercato pensato per il presente e il futuro"

Le parole del tecnico rossonero a Dazn sull'attaccante: "Non gli chiederò mai di correre meno". Bilancio e obiettivi

08 Ott 2026 - 11:37
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"Vincere ogni partita, è questa la mentalità che abbiamo. Alla fine faremo i conti. Per me è questo l'obiettivo ogni volta che inizia una settimana. Ogni volta che scendiamo in campo, abbiamo la responsabilità di vincere e non solo. Dobbiamo cercare di giocare un bel calcio". Parole del tecnico del Milan Ruben Amorim a Dazn. Il portoghese ribadisce di essere soddisfatto delle operazioni di mercato: "Fin dal primo giorno ho sentito che stiamo facendo tutto insieme e questa è la cosa più importante per me. Poi stiamo cercando di aiutare il club non solo per oggi, ma anche per il futuro: siamo vigili e portiamo giocatori già pronti come Ramos, che è già campione d'Europa, ma vogliamo anche portare talenti come Moreira. Quindi sono davvero contento del mercato che abbiamo fatto, ma dobbiamo anche migliorare i giocatori che abbiamo già in rosa".

E a proposito di Ramos, grande protagonista in Nations League con la nazionale portoghese a suon di gol. Ora Amorim aspetta quelli in rossonero. "Non ho intenzione di dire che Ramos debba correre di meno, non lo dirò mai di un giocatore. So bene che un attaccante ha bisogno di fare gol e lui segnerà. Se guardate la nazionale, penso che abbia meno opportunità di andare a segno. A volte il calcio è così, ma sta lavorando duramente e se stiamo segnando è anche grazie a Gonçalo Ramos. Deve solo continuare ad aiutare la squadra e a fare quello che sta facendo: i gol arriveranno di sicuro".

Sui primi mesi di Amorim al Milan: "Penso che tutti sappiano che il Milan è una delle mie squadre fin da quando ero bambino, perché tutta la storia del Milan è legata alle squadre portoghesi. Ai miei tempi, quando ero un ragazzo, il Milan era la squadra più forte d'Italia e il calcio italiano era il miglior campionato del mondo. Quindi ho seguito questo club fin da giovane. Sono davvero felice di essere qui e sento una grande responsabilità nell'aiutare questo club a tornare nel posto che gli compete".

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