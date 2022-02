Milan, altro derby e messaggio all’Inter

MILAN

I rossoneri travolgono la Lazio e in semifinale sfideranno ancora i nerazzurri, intanto Pioli studia il sorpasso

"Pensiamo al primo posto per chiudere la settimana in maniera perfetta”, Stefano Pioli punta dritto alla vetta della classifica dopo la bella vittoria sulla Lazio che regala al Milan un altro doppio derby in semifinale di Coppa Italia. Il tecnico rossonero non si nasconde più perché sa che la sua squadra ha ritrovato lo spirito che sembrava aver perso nello sfortunato pomeriggio contro lo Spezia ed è pronta a giocarsi le sue carte scudetto.

La vittoria nel derby e il poker alla Lazio, anche se la squadra di Sarri è stata irriconoscibile, hanno dato entusiasmo e messo benzina nelle gambe dei rossoneri, che sono tornati brillanti come a inizio stagione. Rispetto a settembre però Pioli ha in più un Leao cresciuto tantissimo e diventato un’arma tattica fondamentale per scardinare le difese avversarie e un Giroud finalmente in forma che ha scatenato il suo senso del gol.

“Quando tornerà Ibra saremo ancora più forti” ha assicurato il tecnico, che contro la Lazio ha forse messo definitivamente fine all’emergenza infortuni degli ultimi mesi ritrovando anche Rebic, che sarà importantissimo per far rifiatare proprio Leao e Giroud, e Tomori, che contro la Sampdoria sembra pronto a riprendere il suo posto al centro della difesa. Dove probabilmente l’anno prossimo giocherà al fianco di Sven Botman, i cui agenti erano ieri a San Siro e in questi giorni dovrebbero incontrare la dirigenza del Milan.

Discorsi per il futuro, ma i rossoneri sono concentrati sul presente. Prima di affrontare di nuovo l’Inter per la finale di Coppa Italia, andata nella prima settimana di marzo e ritorno nella seconda metà di aprile, i rossoneri vogliono provare a sfruttare il calendario sulla carta favorevole per effettuare il sorpasso in vetta ai nerazzurri e Napoli-Inter può essere l’occasione giusta per chiudere la “settimana in maniera perfetta”.

