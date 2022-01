Milan, altra tegola per Pioli: si ferma Tomori

LA TEGOLA

Problema al ginocchio per il centrale rossonero durante il match di Coppa Italia contro il Genoa: inevitabile l'intervento sul mercato

Nemmeno il tempo per Paolo Maldini di dichiarare, nel pre-partita di Coppa Italia contro il Genoa, che "in questo inizio di campionato abbiamo visto la solidità e l'affidabilità dei nostri difensori di riserva quindi non è detto che arrivi un altro giocatore da qui a fine campionato", che Stefano Pioli perde l'ennesimo difensore: si tratta di Tomori, al rientro dopo lo stop per Covid e immediatamente alle prese con un infortunio che preoccupa i rossoneri. Il centrale inglese ha infatti dovuto abbandonare il campo per un problema al ginocchio (risentimento al ginocchio sinistro la prima diagnosi) non frutto di uno scontro di gioco, ma probabilmente di un movimento sbagliato.

Tomori, dolorante all'uscita dal campo dopo aver provato per qualche minuto a stringere i denti, sarà ovviamente sottoposto nelle prossime ore a esami strumentali che, si spera, possano escludere problemi seri anche se la sensazione è che l'infortunio non sia proprio banale. Quale che sia lo stop per Tomori, è evidente che adesso i rossoneri dovranno stringere i tempi per garantire a Pioli un altro difensore centrale. Al momento, anche a causa del Covid che ha colpito Romagnoli, il tecnico milanista ha a disposizione solo Gabbia e Kalulu.