Allegri: "Corsa scudetto ormai sfumata, pensiamo alla Champions. Ci è mancata precisione al tiro"

Passando alle questioni tattiche, Allegri sottolinea come la possibilità di lanciare uno schieramento con tre attaccanti dipenda dalle condizioni fisiche delle stesse punte: "Pulisic è rientrato venerdì dalla nazionale, Leao è stato 12 giorni fermo e poi ha fatto due mezzi allenamenti. Partire con tre attaccanti...al massimo potevo pensare di spaccare la partita prima, intorno al 70', invece ho provato a portarla avanti così ed è arrivato il gol avversario. Rafa ha iniziato bene la stagione, ma poi ha avuto due mezzi infortuni che si è trascinato nel tempo".