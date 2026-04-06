Allegri: "Corsa scudetto ormai sfumata, pensiamo alla Champions. Ci è mancata precisione al tiro"

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L'allenatore si ritrova al terzo posto e vede la vetta lontanissima: "L'Inter ha 9 punti di vantaggio. Tutto può succedere, ma ora c'è anche il Napoli davanti..."
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"Corsa scudetto? Credo che ormai abbiamo dato. L'Inter ha 9 punti di vantaggio, tutto può succedere nel calcio, ma c'è anche il Napoli davanti...pensiamo all'Udinese e a una partita alla volta. Sapendo che la qualificazione in Champions non si risolverà sabato, ma mancano diverse partite". Così Max Allegri dopo il Ko del Milan a Napoli.
I rossoneri di fatto abbandonano il sogno scudetto, mentre l'allenatore ripercorre la partita del Maradona a Dazn con un pizzico di amarezza: "Gara con poche occasioni e in cui bisognava portarsi dalla propria l'unico episodio per vincerla. Abbiamo preso gol a difesa schierata, mentre in altre situazioni dovevamo essere più veloci ad arrivare al tiro. Abbiamo sbagliato la scelta e la precisione. Dobbiamo migliorare, ma restiamo sereni. Abbiamo ancora un po' di vittorie da fare per raggiungere la qualificazione in Champions".
Passando alle questioni tattiche, Allegri sottolinea come la possibilità di lanciare uno schieramento con tre attaccanti dipenda dalle condizioni fisiche delle stesse punte: "Pulisic è rientrato venerdì dalla nazionale, Leao è stato 12 giorni fermo e poi ha fatto due mezzi allenamenti. Partire con tre attaccanti...al massimo potevo pensare di spaccare la partita prima, intorno al 70', invece ho provato a portarla avanti così ed è arrivato il gol avversario. Rafa ha iniziato bene la stagione, ma poi ha avuto due mezzi infortuni che si è trascinato nel tempo".
Promossi invece gli attaccanti titolari: "Nkunku e Fullkrug hanno fatto una buona partita. Nkunku ha avuto due situazioni favorevoli, ha lavorato bene con la squadra. In quelle situazioni, uno come lui deve riuscire a prendere la porta. Sono stati bravi, come tutta la squadra. Il calcio è fatto di queste situazioni, di partite bloccate come queste".
Il tecnico sottolinea come la sua squadra abbia concesso poche occasioni al Napoli: "Nel primo tempo abbiamo subito il tiro di Spinazzola e un contropiede su una palla persa nostra. Uguale nel secondo tempo, abbiamo subito qualche ripartenza. Sapevamo che il Napoli si potesse scatenare in velocità e negli spazi e noi gli abbiamo permesso di scatenarsi un po' troppo".