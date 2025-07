Milan, Allegri: "Contro il Liverpool voglio passi avanti rispetto all'Arsenal"

Dopo la sconfitta contro l'Arsenal, prosegue la tournée in Asia e Oceania del Milan. Domani alle 13.30, i rossoneri sfideranno il Liverpool campione d'Inghilterra a Hong Kong. Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la sfida contro i Reds: "Domani affrontiamo il Liverpool che è campione d'Inghilterra, ha vinto campionati e Champions. È un test importante e dobbiamo fare una prestazione migliore rispetto a quella contro l'Arsenal. Contro i Gunners abbiamo giocato una buona gara difensivamente e abbiamo avuto occasioni offensive che non abbiamo sfruttato, ma per il momento va bene così. Questo tour è molto importante per conoscerci e per arrivare preparati all'inizio della Serie A".