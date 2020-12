Milan al lavoro: Ibra rientra mercoledì ma c'è pessimismo sui tempi di recupero

QUI MILANELLO

Entusiasmo alle stelle e tanta voglia di tornare in campo in casa Milan. Oggi sedici giocatori della prima squadra e tre della Primavera si sono presentati a Milanello per allenarsi, rispondendo alla seduta facoltativa organizzata da Stefano Pioli. Una gradita sorpresa per il tecnico rossonero, che domani darà ufficialmente il via alla ripresa con tanto di valutazione degli infortunati. Ibra compreso. Mercoledì anche Zlatan rientrerà infatti a Milanello per sottoporsi ad alcuni esami, ma c'è pessimismo su un suo rapido recupero. lapresse

A parte pochi giocatori che hanno avuto difficoltà con i trasferimenti aerei, dunque, all'appello di Pioli si sono presentati praticamente tutti. Dettaglio che conferma la solidità del gruppo e la voglia di tornare subito a lavorare in campo. Ufficialmente a Milanello gli allenamenti riprenderanno mercoledì e sarà anche l'occasione giusta per fare un po' il punto della situazione sull'infermeria. A partire dalle condizioni di Ibra. Il rientro di Zlatan è previsto per mercoledì e in programma per lo svedese ci sono alcuni controlli medici per valutare meglio l'entità dell'infortunio al polpaccio. Al momento l'impressione è che difficilmente Ibra sarà disponibile per la prossima sfida di campionato e che continuerà le terapie per provare a esserci il più presto possibile. Stesso programma per Bennacer e Kjaer, il difensore danese è però il più vicino al rientro tra gli indisponibili.

Nel frattempo Zlatan è già stato protagonista di alcune anticipazioni sul prossimo Festival di Sanremo. Il presentatore e direttore artistico della manifestazione canora Amadeus ha infatti annunciato che il campione svedese sarà uno degli ospiti delle cinque serate. "Zlatan sarà ospite fisso del Festival - ha annunciato - Ma senza saltare alcuna partita del Milan". Ibra si va ad aggiungere ad altri grandi calciatori nel passato ospiti a Sanremo: tra loro Totti, Cassano e Roberto Baggio.