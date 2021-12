Mercato Milan: si prova ad anticipare l'arrivo di Yacine Adli 

MERCATO

Con la coppa d'Africa alle porte il Milan perderà Kessie e Bennacer, il club si sta muovendo per piazzare un colpo a centrocampo

Imminente l'inizio della Coppa d'Africa, che si terrà tra il 9 gennaio e il 6 febbraio 2022. Tra i protagonisti del torneo figurano diversi giocatori del nostro campionato, peculiare la situazione del Milan, che proprio in questo periodo dovrà affrontare: la Roma di Mourinho, la Juventus in casa ,e, come se non bastasse, il derby contro l’Inter. Sfide decisive in ottica scudetto, che dovranno essere affrontate senza due dei pilastri del centrocampo rossonero, ovvero l'ivoriano Kessie e l'algerino Bennacer.

Imminente un intervento sul mercato per portare alla corte di Stefano pioli un nuovo centrale. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Yacine Adli, talentino ventunenne in forza al Bordeaux, ma di proprietà del Milan. L'obiettivo di Paolo Maldini è quello di riportarlo alla casa base, progetto abbastanza ambizioso a causa dell'ulteriore anno di contratto con i francesi, che non vogliono perdere uno dei protagonisti in positivo della loro stagione. La trattativa è complicata, per questo si lavora anche su un piano B, con Renato Sanches pronto a lasciare il Lille a Gennaio.