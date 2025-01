Meno sorrisi e più cazzimma, anche dalla panchina: così Sergio Conceiçao prova a cambiare il Milan

Tre giorni per cambiare il Milan sono evidentemente troppo pochi, ma è proprio da questo concetto che Sergio Conceiçao ha iniziato - vincendo - il proprio cammino in rossonero. I cambi nella semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus sono risultati decisivi per molti, ma più per un atteggiamento mai remissivo che per l'effettivo impatto in campo. Modificare tutto o qualcosa per cambiare - e ci risiamo - l'annata difficile dentro e fuori dal campo, ripartendo nuovamente da chi può e vuole trasformare il Diavolo in qualcosa magari di meno bello e teorico ma più pratico, vincente e... fortunato.