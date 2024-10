Festa sullo yacht: Pellegrino messo fuori squadra dall'Independiente

Marco Pellegrino è stato sospeso e messo fuori squadra dall'Independiente. Il difensore, di proprietà del Milan e in prestito al club argentino, è stato punito dopo che sono circolate in Argentina le immagini di una festa in yacht a cui ha partecipato col compagno di squadra Diego Tarzia (anche lui sospeso) durante la scorsa sosta delle nazionali. Pellegrino è stato quindi lasciato a casa per il match contro il Godoy Cruz e sul futuro in squadra deciderà l'allenatore Vaccari.