Maldini, il futuro è incerto: distanza di vedute con Red Bird, ore di riflessione

MILAN

Vertice tra il numero uno del club e il dirigente: divergenza di vedute sul futuro. Possibile addio dell'ex capitano?

© Getty Images Un anno dopo ci risiamo e, ancora una volta, Paolo Maldini sembra un po' più lontano dal Milan. E' successo tutto all'indomani dell'ultima giornata di campionato nel corso di un vertice tra Gerry Cardinale e il direttore dell'area tecnica milanista, vertice che era programmato da qualche giorno e si è svolto in un albergo nel centro di Milano. Come riporta Sky, i due avrebbero parlato di diversi argomenti e sarebbe emersa una distanza, non si può dire se sanabile o meno, sulle prospettive del club. Certezze non se ne hanno, ma è facile pensare che le divergenze siano state piuttosto ampie sulle future operazioni di mercato, sul budget a disposizione e, forse, anche sulla autonomia di lavoro che Maldini chiede da sempre per sé e per il suo braccio destro Frederic Massara.

Cosa accadrà adesso è difficile dirlo. Dal Milan non trapela nulla, ma nessuno può escludere alcuna possibilità e, tra queste, perfino quella di un addio di Maldini. Un addio che sarebbe probabilmente accompagnato da quello di Massara e che arriverebbe immediatamente dopo quello di Ibrahimovic, altro punto di riferimento molto importante per la squadra.

Tutto potrebbe anche risolversi con un "accordo", chiamiamolo così, a metà strada tra Red Bird e l'ex capitano rossonero. Ma anche questa non è che una delle possibilità in un momento in cui, certamente, ci sono in corso riflessioni importanti. Importanti come i giorni che verranno, perché al di là delle scelte personali, il Milan dovrà cominciare a muoversi sul mercato per non rischiare, come un anno fa, di perdere un mese ed essere poi costretto a rincorrere commettendo, come accaduto, anche qualche errore importante.

Fatto sta che la ruota, girando, è tornata al punto di partenza. Un anno fa si attendeva il rinnovo, che pareva scontato dopo lo scudetto, di Maldini e Massara. Oggi si aspetta di capire cosa sarà del loro futuro e del futuro del Milan.