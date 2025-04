Maignan torna "Magic": dopo tanti alti e bassi il Milan ritrova il suo capitano

"Piutost che nient, l'è mei piutost" recita un vecchio detto milanese, facilmente traducibile in "piuttosto che niente, meglio piuttosto". Contro un'Inter apparsa al risparmio e falcidiata dagli infortuni e dai pensieri di Triplete, il fatto che sia stato il portiere del Milan il migliore in campo la dice lunga. Poterlo raccontare però in questa tormentata stagione è già un pensiero in meno per Sergio Conceiçao e per la dirigenza del Milan che su Maignan potranno continuare a ragionare anche in ottica futura. Prima gli interventi su Correa, Calhanoglu e Frattesi nel primo tempo, poi quelli su Barella subito dopo il vantaggio di Abraham e soprattutto le chiusure di riflesso e fisico su Zalewski e Mkhitaryan nel finale. Maignan è stato sempre attento, concentrato e sul pezzo anche per alzare la voce con compagni e direzione di gara. Non una novità in generale, ma qualcosa di sporadico in stagione, quello sì.