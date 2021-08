Maignan come Donnarumma 6 anni dopo: il Milan rialza il muro

IL PROTAGONISTA

Nel 2015 Gigio parava il rigore di Kross, ieri Magic Mike ha respinto quello di Bale: "Sto bene fisicamente e sono pronto per la nuova stagione"

Il Milan pareggia per 0-0 in Austria contro il Real Madrid e conferma quanto visto finora nel precampionato dei rossoneri: se la fase offensiva fa un po’ troppa fatica, la fase difensiva è apparsa ancora una volta efficace e tenace. I rossoneri hanno subito un solo gol nelle tre partite con Nizza, Valencia e Real e contro i Blancos il merito è stato soprattutto di Mike Maignan, che ha parato il rigore di Bale come fece un 16enne Gigio Donnarumma con Toni Kroos esattamente sei anni fa. Coincidenze? A Casa Milan sperano di no.

Un rigore d’estate può raccontare molte cose e Magic Mike, come hanno già iniziato a chiamarlo i tifosi rossoneri sui social, ha deciso di mettersi in mostra proprio nella partita che rivelò al mondo il giovane Gigio. Rigore parato a Bale-rigore parato a Kroos: le analogie per ora si fermano qui, ma la suggestione a volte aiuta e per il Milan potrebbe davvero essere un nuovo inizio.

All’esordio a Nizza Maignan non era sembrato sicurissimo, ma stavolta ha coperto le spalle ai compagni di reparto nel migliore dei modi e li ha guidati dalla porta con un italiano che migliora giorno dopo giorno. In fase difensiva sembrano esserci quella concentrazione e quella concretezza che ancora mancano all’attacco dei rossoneri e se Maignan sarà davvero in grado di ripetere le prodezze di Donnarumma, Pioli potrà dormire sonni tranquilli.

“SONO PRONTO PER LA NUOVA STAGIONE”

“È stata un'amichevole ma di alto livello, direi da Champions. Partita intensa, ma non siamo riusciti a segnare nelle occasioni che abbiamo avuto. Non aver preso gol è un qualcosa di molto importante. Comincio a parlare italiano nella vita di tutti i giorni, Inizio a capire quello che mi viene detto e le indicazioni, questo è molto importante. Mi alleno soltanto da due settimane e con il passare del tempo mi sentirò sempre meglio. L'anno scorso ci siamo qualificati meritatamente per la Champions ed ora pensiamo alla competizione. Ma prima ci sarà il campionato e dobbiamo pensare gara dopo gara, saremo pronti per le partite che arriveranno. Oggi ho parato un rigore, ho aiutato la squadra ed è la cosa che più m'interessa".

