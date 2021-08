Amichevoli: Super Maignan, il Milan stoppa il Real

AMICHEVOLE DI LUSSO

Il nuovo portiere rossonero para un rigore a Bale. Finisce 0-0 con palo di Theo Hernandez e traversa di Modric

Maignan si presenta già come possibile degno sostituto di Donnarumma, e il Milan ferma il Real Madrid sullo 0-0. A Klagenfurt gli uomini di Pioli pareggiano contro gli spagnoli, con il nuovo portiere protagonista grazie al rigore parato a Bale nel primo tempo. Palo di Hernandez in avvio, traversa di Modric nella ripresa, ma le porte sono stregate: non segna nessuno e Ancelotti non dà dispiaceri alla sua grande ex squadra.

Non ci sono vincitori né vinti nella sfida di Ancelotti contro il suo Milan. A Klagenfurt, in Austria, l’amichevole tra i rossoneri e il Real Madrid finisce 0-0 con due grandi protagonisti: Maignan, che respinge un rigore a Bale, e i legni, decisivi su Theo Hernandez e Modric. Per i milanesi nel complesso altri buoni segnali in vista dell’inizio della stagione ufficiale.

Aspettando il ritorno di Ibra, Pioli lancia il nuovo acquisto Olivier Giroud da titolare per la prima volta con la maglia rossonera, con il trio Saelemakers-Brahim Diaz-Leao a suo supporto. Proprio i milanesi partono meglio e dopo pochi minuti Theo Hernandez centra il palo con un’incursione delle sue, spaventando i Blancos. Il Real esce fuori alla distanza e si rende pericoloso a partire dalla mezz’ora, con i mancini di Alaba e Bale: in entrambi i casi Maignan è attento e respinge. Al 40’ una nuova cavalcata del gallese mette in difficoltà la difesa rossonera e costringe Calabria al fallo da rigore. Dal dischetto lo stesso Bale viene però ipnotizzato da un ottimo Maignan, che si tuffa alla sua destra e respinge il rasoterra del britannico. Il primo tempo si spegne quindi sullo 0-0, con rimpianti da entrambe le parti.



La ripresa si gioca su ritmi più bassi e sono i lampi dei singoli a illuminare un match altrimenti diventato piuttosto piatto. Dopo sette minuti Modric libera un missile di destro da fuori area, a cui solo la traversa nega un vantaggio capolavoro. La risposta del Milan è affidata al destro di Brahim Diaz, a cui Lunin si oppone in tuffo. Nel finale l’ultima chance capita sui piedi di Arribas, che calcia di potenza senza trovare lo specchio della porta. Lo 0-0 resiste quindi fino alla fine: per Pioli tante indicazioni buone e ancora qualche aspetto su cui lavorare, tra cui una manovra offensiva a volte macchinosa.