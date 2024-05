Maignan che sfortuna! Si infortuna a un dito: ora la Francia è preoccupata per Euro '24 

© Getty Images

Mike Maignan sta attraversando una primavera decisamente sfortunata. L'ultima partita della stagione rossonera, quella contro la Salernitana, sarebbe dovuta essere quella del suo rientro dopo il forfait legato ai problemi muscolari che lo affliggono da circa un mese. Invece il portiere del Milan ha riportato un problema a un dito, come scrive l'Equipe, durante la sessione mattutina di allenamento. In Francia, ovviamente, sono seriamente preoccupati in vista del prossimo Europeo in programma in Germania tra meno di un mese.