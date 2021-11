Lesione del bicipite femorale per Giroud: salterà anche il Liverpool

L'INFORTUNIO

L'esito della risonanza ha confermato i timori della vigilia sulle condizioni dell'attaccante francese

La risonanza a cui è stato sottoposto Olivier Giroud ha evidenziato una lesione del bicipite femorale sinistro. Sarà rivalutato tra 10 giorni, ma è difficile immaginare che l'attaccante francese possa a tornare a disposizione di Pioli prima di almeno tre settimane. Salterà le gare di campionato contro Sassuolo, Genoa e Salernitana e quella di Champions contro il Liverpool. Si cercherà comunque di recuperarlo almeno per il big-match con il Napoli in programma il 19 dicembre.

Le buone notizie, per Pioli, arrivano però dall'ultimo allenamento. Si sono allenati in gruppo sia Tomori che Maignan, entrambi recuperati per il Sassuolo. I due giocatori stanno bene, ora l'allenatore rossonero dovrà decidere se schierarli dal primo minuto nella partita contro gli emiliani o non forzare il recupero.