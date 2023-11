Milan, il rientro di Leao rischia di slittare: Dortmund più lontano

MILAN

Per la super-sfida con i teutonici potrebbe non esserci il portoghese: con la Fiorentina le prove generali in vista della Champions

Il rientro di Leao in casa Milan rischia di avvenire più tardi del previsto. Il portoghese, alle prese con una lesione di primo grado del bicipite femorale destro accusata nell'ultima trasferta di Lecce, sta svolgendo numerose terapie, ma non è affatto scontato, come in realtà si sperava, di rivederlo in campo per la sfida col Borussia Dortmund del prossimo 28 novembre. Ossia in occasione dello spareggio Champions di San Siro, da vincere a tutti i costi per agguantare gli ottavi. I tempi si stanno allungando, e così Pioli rischia seriamente di dover fare a meno del 10, protagonista assoluto col Psg, in occasione di un vero e primo bivio stagionale in terra europea.

L'assenza di Leao per la gara di sabato con la Fiorentina era già scontata: il tecnico rossonero potrà quindi fare le prove in vista del Dortmund, quando potrà almeno contare su Olivier Giroud, fermato per due giornate in Serie A per due giornate. È realistico pensare che senza l'ex Lille sarà Pulisic a occupare l'out sinistro dell'attacco, con a destra Chukwueze, quest'ultimo ancora a caccia della prima grande prestazione per mettere in discesa l'avventura meneghina.

L'imprevedibilità di Leao, al quale si ancora gran parte della manovra offensiva del Milan, potrebbe pesare molto negli equilibri generali della squadra: in questa stagione il classe 1999 ha disputato tutte le 16 partite che hanno visti impegnati i rossoneri con il bilancio provvisorio di 4 gol e 4 assist.