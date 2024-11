Le stelle ci sono, le strisce biancorossonere anche: è un Milan-Juve sempre più Made in USA

Semmai proprio il rientro da St Louis potrebbe portare una variabile sempre poco gradita agli allenatori, ma mai come in questo caso il mal comune può essere visto come mezzo gaudio. Sicuramente il morale della ciurma americana è alto dopo il doppio successo in Nations League: Pulisic ha fornito un assist e segnato un gol (e mezzo) su passaggio di McKennie, mentre Weah - che in questa stagione si sta riscoprendo prolifico come in giovinezza - è andato a segno su assist di Musah. Amici che presto saranno nuovamente nemici per novanta minuti di battaglia anche per l'orgoglio nazionale, quello non manca mai.