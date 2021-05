Le pagelle Milan-Cagliari: Donnarumma gigante, Rebic è inguardabile

I VOTI

I voti della sfida di San Siro

di

SIMONE REDAELLI

Donnarumma 8 - Due parate strepitose. Intervento su Pavoletti a inizio ripresa più importante di un gol, si ripete sul colpo di testa di Godin. Tiene in vita il Milan, ma i suoi compagni non lo ascoltano. Oltre alla manone, ci mette anche la voce.

Calabria 6 - Prova a dare la sveglia ai suoi alla mezz'ora con una tiro da fuori area che finisce a lato di poco: sfiora l'Eurogol.

18' st Dalot 6 - Volenteroso, raddoppia spesso su Castillejo.

Kjaer 5,5 - Incertezza che rischia di costargli cara. Contro Pavoletti al suo gran da fare.

Tomori 6 - Nessuna sbavatura, fa a sportellate con tutti.

Theo Hernandez 5,5 - Va vicino all'autogol, ma il suo intervento in chiusura su Pavoletti è provvidenziale. Non spinge e nella ripresa diventa quasi un corpo estraneo alla manovra.

Bennacer 5,5 - Lento, macchinoso e prevedibile. Nella morsa dei sardi che non lo fanno fiatare, non riesce a organizzare la manovra come al suo solito.

18' st Meite 5,5 - Non aggiunge nulla, anzi. Rallenta ancora di più il gioco non fidandosi dei suoi mezzi tecnici.

Kessie 6 - Fatica più del solito, ma è sempre tra i meno peggio.

Saelemaekers 5,5 - Torna da titolare dopo la squalifica, ma non ingrana. Si limita al compitino e Pioli lo lascia negli spogliatoi all'intervallo.

1' st Leao 5 - Svogliato, indolente. Passeggia per il campo, quando dovrebbe macinare km su km sulla fascia sinistra.

Diaz 5,5 - Stecca alla terza da titolare consecutiva. Ingabbiato, fatica a trovare spazi per dialogare con i compagni. Una sola fiammata sul finire del primo tempo dove viene steso al limite dell'area. Anche nella ripresa, spostato sulla corsia destra, non incide e la sua partita dura 56'.

11' st Castillejo 6 - Prova a dare un po' di vivacità, ma non basta. Al 91' si mette in proprio, ma il suo tiro a giro esce di centimentri.

Calhanoglu 5 - Anche lui in serata no. Non trova la sua dimensione né a sinistra, né al centro da trequartista. Spreca tanti palloni, solo un guizzo quando prova a sorprendere Cragno.

44' st Mandzukic sv - Zero palloni toccati.

Rebic 4,5 - La bruttissima copia di quello ammirato a Torino, prima sul campo della Juve e poi su quello dei granata nelle ultime uscite. E' il peggiore in campo senza discussione. Isolato e mai in partita.

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno 6,5; Ceppitelli 6,5 (41 st Klavan sv), Godin 7, Carboni 6,5 (43' st Rugani sv); Nandez 6, Deiola 6 (41' st Asamoah sv), Marin 6 (33' st Duncan 6), Lykogiannis 6,5; Nainggolan 6,5; Joao Pedro 6, Pavoletti 7 (33' st Cerri sv).