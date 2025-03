L'agente di Gabbia tuona: "Ad altri danno subito la maglia, merita più considerazione"

In un Milan già alle prese con diversi problemi, in campo e in società, non sono passate inosservate le dichiarazioni di Tullio Tinti, agente di Matteo Gabbia. Il difensore, divenuto centrale con Fonseca, è finito tra le riserve con Conceiçao che lo ha schierato titolare in appena quattro occasioni in Serie A. Questo dopo il rinnovo del contratto fino al 30 giugno del 2029.