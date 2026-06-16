Il Milan punta su Amorim ma i tifosi bocciano il portoghese: i dubbi e quel paragone con lo United

A preoccupare i supporter del Milan è soprattutto lo scenario che troverà il portoghese al Milan, molto simile a quello del Manchester United, lì dove il 41enne non ha lasciato un buon ricordo. Due grandi club e in crisi da anni, anche se con i Red Devils Amorim ha raggiunto comunque una finale di Europa League (poi persa con il Tottenham). Pesa però l'andamento pessimo in Premier League nonostante gli acquisti nella sessione estiva del mercato, quando gli inglesi ingaggiarono Sesko, Cunha e Mbeumo. Tre profili importanti e tutti pagati oltre 70 milioni di euro. Insomma la speranza dei milanisti è di rivedere l'Amorim protagonista in positivo allo Sporting Lisbona anche se gli ostacoli non mancano. A partire dalla situazione societaria del Milan che non è ancora sufficientemente chiara.