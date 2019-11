Juve, pressione sorpasso: il Milan può fare un favore... all'Inter

STASERA ALLO STADIUM

Juventus-Milan non è mai una partita banale e anche questa volta il big match è carico di significati. C'è la rivalità storica e la partita dello Stadium può rappresentare uno snodo cruciale della stagione di bianconeri e rossoneri. La pressione è tutta sulle spalle della squadra di Sarri che ha bisogno dei tre punti per sorpassare l'Inter e tornare in vetta alla classifica. Dall'altra parte i ragazzi di Pioli cercano l'impresa che potrebbe rilanciarli.

La classifica dice di un divario di 16 punti, ma il calcio non è scienza esatta. Sulla carta non c'è storia, ma proprio per questo la sfida con il Milan potrebbe rappresentare una trappola per la Juve. Ai rossoneri servono punti per il morale e per risalire in classifica e in più vogliono infrangere il tabù Stadium dove non hanno mai vinto in campionato, anzi, hanno sempre perso. Una statistica impietosa a cui Piatek e compagni vogliono mettere fine.

Contro ci sarà Gonzalo Higuain alla sua prima da ex rossonero e con lui Leonardo Bonucci. Intrecci che rendono Juve-Milan una partita mai banale.