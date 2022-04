Investcorp, il tweet del presidente: "Congratulazioni al Milan per essere tornato in vetta"

messaggio social

Nelle ore delle voci di una trattativa tra il fondo del Bahrain ed Elliott per il club rossonero, ecco il messaggio social di Mohammed Al Ardhi

Con la vittoria sul Genoa, il Milan si è ripreso il primo posto in classifica dopo il sorpasso temporaneo dell'Inter: tra i messaggi di congratulazioni al club rossonero ce n'è uno in particolare, quella di Mohammed Al Ardhi. Nelle ore in cui si inseguono le voci di una trattativa tra Investcorp ed Elliott per acquisire il Milan, è normale che un tweet del presidente esecutivo del fondo del Bahrain scateni ulteriori reazioni. "Congratulazioni al Milan per essere tornato in vetta al campionato italiano. Buona Pasqua al club, ai suoi tifosi e a tutti quelli che festeggiano in quest'occasione" il messaggio social di Mohammed Al Ardhi.

Ex militare (si è laureato alla Royal Air Force Military Academy del Regno Unito in Scienze Militari) e scrittore (ha pubblicato tre libri), l'omanita Al Ardhi in passato ha anche ricoperto il capo dell'Aeronautica militare del proprio Paese. Nel 2008 l'ingresso in Investcorp, come consigliere di amministrazione, sette anni dopo la nomina a presidente. Ricopre la stessa carica anche di Sohar International, uno dei principali istituti finanziari dell'Oman, mentre nel 2017 è stato presidente della National Bank of Oman.

La passione di Al Ardhi per lo sport si nota proprio dal suo account Twitter: pochi giorni dopo il passaggio di Messi al PSG aveva condiviso le statistiche dei gol segnati dalla Pulce con la maglia del Barcellona, nell'aprile di un anno fa le congratulazioni al Manchester City per la quarta coppa Carabao di fila mentre a luglio 2021l'in bocca al lupo per gli atleti dell'Oman che sarebbero stati in gara alle Olimpiadi di Tokyo.

Vedi anche Milan Il fondo Investcorp del Bahrain vuole il Milan: "Contatti in corso? No comment"