Investcorp: ecco il fondo del Barhain da 37,6 miliardi di dollari che tratta il Milan

Investcorp, fondo del Barhain interessato all'acquisto del Milan, ha dunque avviato una trattativa esclusiva con Elliott che valuta il club rossonero 1,1 miliardi di euro. Detto che i colloqui sono in corso e che tanto Reuters quanto Bloomberg si sono già sbilanciate sul buon esito dell'affare, di cosa si occupa esattamente Investcorp? Quale il valore degli asset in gestione? Chi ne è a capo? Per rispondere alle domande che in queste ore si stanno facendo tutti i tifosi rossoneri - e non solo - ci affidiamo a quanto riportato da CalcioFinanza. Iniziamo dunque col precisare che si tratta di "un gestore globale di prodotti di investimento alternativi, sia per clienti privati ch​​e istituzionali". L'azienda, nata nel 1982, ha sedi "in diverse città e diversi Stati del mondo, tra cui New York, Londra, il Bahrain, Abu Dhabi, Riad, Doha, Mumbai e Singapore. Le attività principali - prosegue CalcioFinanza - riguardano private equity, immobiliare, investimenti a ritorno assoluto, infrastrutture, gestione del credito e capitale strategico". L’azienda ha 37,6 miliardi di dollari di asset in gestione.

