Il Milan perde l'ultimo treno per la Champions: giorni di riflessione su Conceiçao

La sconfitta di Bologna, la seconda consecutiva, pesa come un macigno sulle speranze Champions League del Milan, che rimane a 41 punti a ben 8 lunghezze (9 considerando gli scontri diretti in svantaggio) dal quarto posto della Juventus. Ipotizzando quota 70 come sufficiente per centrare un piazzamento nell'Europa che conta, al Diavolo ne mancano 29 sui 36 ancora a disposizione. Davvero troppi anche per una squadra in lotta per lo scudetto, figurarsi per una che da inizio stagione non riesce a trovare continuità di risultati e non dà mai la sensazione di avere in pugno il match, nemmeno nelle pochissime volte (come ieri al Dall'Ara) quando riesce a passare in vantaggio.