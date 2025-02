Serie A, Bologna-Milan 2-1: i rossoblù abbattono il Diavolo in rimonta

LE STATISTICHE

Il Bologna ha vinto contro il Milan in Serie A per la prima volta dal 6 gennaio 2016 (1-0), e in casa per la prima volta dal 10 marzo 2002 (2-0).

Rafael Leão (tra il 2019/20 e il 2024/25) è il primo giocatore del Milan a segnare più di cinque gol per sei stagioni di fila in Serie A da Kakà (sei tra il 2003/04 e il 2008/09).

Santiago Castro - sette gol in questa Serie A - è solo il secondo giocatore straniero del Bologna a realizzare almeno sette reti in una stagione di Serie A prima di compiere 21 anni, dopo Harald Nielsen nel 1962/63 (sette) e nel 1961/62 (otto).

Solo Lamine Yamal (2007), è più giovane di Santiago Castro (2004) tra i giocatori che hanno partecipato a più di 10 gol nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione: sette reti e quattro assist per l’attaccante del Bologna.

Il Bologna ha ottenuto quattro successi interni di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2024 (quattro anche in quel caso).

Il Milan ha perso sette delle prime 26 gare giocate in campionato, nelle ultime 10 stagioni solo nel 2017/18 (otto) e nel 2019/20 (10) ha fatto peggio a questo punto della stagione - in entrambi quei due tornei i rossoneri chiusero in sesta posizione.

Tra i giocatori che hanno segnato solo in trasferta nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione, nessuno conta gli stessi gol di Rafael Leão (6/6).

il Milan ha registrato almeno due sconfitte consecutive in campionato per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio 2023 (tre in quel caso, contro Lazio, Sassuolo e Inter).

Dan Ndoye ha segnato tre gol nelle ultime due presenze casalinghe in Serie A, uno in più di quelli segnati nelle precedenti 27 gare giocate al Dall'Ara in campionato.

Per la seconda volta in questo campionato, il Milan ha subito due gol su sviluppo di palla inattiva in una singola partita, dopo lo scorso 6 dicembre contro l'Atalanta.

Il Milan ha perso due trasferte di fila in un singolo torneo di Serie A per la prima volta dal marzo 2023 (v Fiorentina e Udinese).

Dan Ndoye è andato a segno per due presenze interne di fila per la prima volta in Serie A.

Lorenzo De Silvestri (446) ha eguagliato Sebastien Frey e Dario Dainelli in 37ª posizione tra i giocatori con più presenze nella storia della Serie A.