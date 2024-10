Il Milan corre verso Bologna: Ibra a Milanello, Calabria torna in gruppo. Camarda convocato

Capitan Calabria si è allenato regolarmente in gruppo e quindi è convocato per Bologna, mentre per quanto riguarda l'attacco sia Luka Jovic che Tammy Abraham hanno lavorato a parte e non parteciperanno alla trasferta. Straordinari per Morata dunque, ma anche una nuova convocazione per Francesco Camarda che si è allenato con la prima squadra e farà parte del gruppo verso il Dall'Ara a pochi giorni dall'esordio da record in Champions League.