Il gesto di Walker spacca i social. E Dele Alli 'fa pace' con Loftus-Cheek: svelata la chat privata

Dele Alli ha preso con filosofia quanto accaduto: sui Instagram il classe 1996 ha anche pubblicato alcuni dei messaggi privati scambiati con Loftus-Cheek, vittima in campo del fallo da rosso. "L'immagine sembra brutta ma volevo solo prenderti il tallone. Quando l'arbitro è andato al Var, non sapevo nemmeno fosse per me" quanto scritto da Alli nella chat. Un tentativo di scuse che scaturito la seguente risposta: "Non avevo idea al momento perché a terra perché senza fiato". Il caso è chiuso.