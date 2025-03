Como, esordio horror per Dele Alli: espulso dopo dieci minuti

Una curiosità: Kyle Walker, compagno di Dele Alli al Tottenham in Premier League, ha provato a 'fermare' Marchetti, forse pensando che un'espulsione dopo due anni senza partite non avrebbe aiutato a livello personale (non bisogna dimenticare che il classe 1996 in questo periodo senza calcio ha dovuto anche affrontare problemi come depressione e attacchi di panico) l'attaccante. Fabregas, a Dazn, ha detto: "Errore grave per un giocatore della sua esperienza, ha lasciato la squadra in dieci nei minuti finali".