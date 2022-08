Il Bruges saluta De Ketelaere: "Rendici orgogliosi a Milano"

Prima il saluto di De Ketelaere, un paio di giorni fa, quindi la firma sul nuovo contratto con il Milan e, ora, la "replica" affettuosa del Bruges. Il club belga si affida a un video emozionale per dire addio a uno dei suoi più grandi talenti e lo fa accompagnando le immagini con parole molto dolci: "Made in Bruges, make us proud in Milan". Tradotto: "fatto" a Bruges, rendici orgogliosi a Milano. Insomma, un bell'augurio in fondo a una storia che si è appena conclusa e che, a conti fatti, ha reso tutti felici. Dal Bruges, che ha incassato una cifra importantissima (32+3 di bonus+percentuale sulla futura rivendita), al Milan, che ha voluto fortemente De Ketelaere, fino al giocatore, che ha coronato il suo sogno di trasferirsi in rossonero.