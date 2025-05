Igli Tare è il nuovo direttore sportivo del Milan: "Grande orgoglio e responsabilità"

TARE: "ORGOGLIO E RESPONSABILITÀ"

Entusiasta e consapevole della sfida Igli Tare, che già nel primo giorno di lavoro in rossonero ha incontrato a Casa Milan il ds della Roma Ghisolfi e il procuratore Giuseppe Riso. Con il primo ha parlato del futuro di Saelemaekers, col secondo invece ha discusso di alcuni suoi assistiti all'interno del club. Ma non è tutto qui. Secondo quanto trapela, Tare avrebbe fatto anche un sondaggio per Garnacho in uscita dallo United. "Entrare a far parte di un Club come il Milan è motivo di grande orgoglio e responsabilità. Ringrazio la società per avermi affidato questo incarico - ha dichiarato il nuovo ds rossonero in relazione al suo nuovo incarico -. La società conosce la mia grande determinazione e la mia volontà di far bene mettendo tutta la mia esperienza al servizio di un grande Club che ha l'obiettivo assoluto di tornare a essere protagonista in Italia e in Europa".