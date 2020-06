Ibrahimovic, la guarigione procede bene: nuovo controllo tra 10 giorni

MILAN

Sono terminati i nuovi controlli al polpaccio destro di Zlatan Ibrahimovic presso la clinica Columbus, la stessa dove l'attaccante del Milan aveva effettuato gli accertamenti il giorno dopo l'infortunio in allenamento con diagnosi di "lesione del muscolo soleo del polpaccio destro" (scongiurata la lesione al tendine d'Achille). Ecco il comunicato del Milan sull'esito: "AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimović è stato sottoposto oggi ad esame di controllo della lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Il processo di guarigione procede bene senza complicanze. Un nuovo controllo è da prevedere fra una decina di giorni".

Il via libera ai nuovi controlli è arrivato dopo la negatività al tampone del coronavirus cui è stato sottoposto in mattinata. Ibrahimovic è tornato in Italia mercoledì intorno a mezzogiorno con un volo privato proveniente dalla Svezia, dove si è trattenuto una settimana con la famiglia. Era partito subito dopo aver avuto il responso dell'infortunio, che aveva fatto tirare un sospiro di sollievo a tutto l'ambiente rossonero: allontanato lo spettro della stagione finita in anticipo e stop di un mese al massimo.