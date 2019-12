Ibrahimovic-Milan: numeri da record in rossonero

Sette anni (abbondanti) dopo Zlatan Ibrahimovic torna a vestire la maglia del Milan. Un binomio, quello con lo svedese, che ai tifosi rossoneri riporta in mente l'ultimo scudetto (2010/11) e l'ultima stagione in cui il Diavolo è rimasto in corsa per il titolo fino all'ultimo. Oggi il Milan naviga a metà classifica in piena crisi di identità e proprio l'arrivo di Zlatan, dopo due stagioni in MLS coi LA Galaxy, vuole dare la scossa a un ambiente con il morale sotto i tacchi dopo lo 0-5 in casa dell'Atalanta. Ma dove eravamo rimasti? Con l'Opta Special, ecco alcuni numeri dello svedese in rossonero.