Ibrahimovic fa l'attore: eccolo sul set con Verdone

Prima conduttore d'eccezione a Striscia la notizia, ora nella veste di attore. In attesa di tornare in campo a gennaio dopo l'intervento al ginocchio effettuato la scorsa estate l'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic si cimenta in nuovi ruoli. Eccolo sul set di 'Vita da Carlo 2', la seconda stagione della serie incentrata su Carlo Verdone, che lo ha inserito nel cast. "Oggi per noi è un giorno lavorativo come gli altri. Ma un po' speciale perché è atterrato da Milano Zlatan Ibrahimovic per recitare la sua posa. Persona deliziosa per umiltà, generosita' e professionalità", scrive l'attore e regista Verdone in un post sul proprio profilo Facebook in cui pubblica una foto che lo ritrae insieme allo svedese.