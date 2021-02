Ibrahimovic anche stilista: lancia la sua linea con Dsquared

ICONA ZLATAN

Lo svedese sempre più personaggio totale

Zlatan Ibrahimovic sempre più icona. Non solo il Festival di Sanremo, ma lo svedese ha presentato oggi anche la sua linea d'abbigliamento in collaborazione con Dsquared. Tutto ruota attorno alla parola Icon che si addice perfettamente all'attaccante del Milan: "I bravi giocatori vincono partite, i grandi giocatori battono record, le icone cambiano il gioco".

Una capsule collection primavera-estate 2021 prodotta dalla casa dei due gemelli canadesi in serie limitata con molti capi in pieno stile Ibra. Dalla maglietta con la scritta "Only God can judge me" come il suo tatuaggio al giubbino con il ritratto di Zlatan scattato da Giampaolo Sgura stampato sul retro, passando per il cappellino Icon e i jeans.

Zlatan Ibrahimovic personaggio sempre più totale, in campo e fuori. Una vera e propria icona a 360°.