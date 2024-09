Ibra rilancia la sfida dopo il derby: "Scalerò ogni montagna"

© instagram

Il giorno dopo la vittoria nel derby, che ha rinsaldato la panchina di Fonseca e spazzato via le critiche piovute addosso anche a lui, Zlatan Ibrahimovic rilancia la sfida e lo fa a modo suo, pubblicando su X una foto in vetta a una montagna e su Instagram il video della scalata in Valle d'Aosta, frutto di una gita fatta estate, prima della partita (persa) contro il Parma. "Scalerò ogni montagna" ha scritto il braccio destro del patron Gerry Cardinale. Ibra (seppur a fatica) ha raggiunto la vetta, il Diavolo per ora l'ha solo avvicinata (-3 dal Napoli). Le rivali dei rossoneri sono avvisate...