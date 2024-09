Inter-Milan, Ibrahimovic: "Derby decisivo per Fonseca? Assolutamente no". Poi replica alle critiche

VERSO INTER-MILAN

Nell'immediata vigilia della stracittadina, lo svedese torna a parlare chiudendo le porte al possibile esonero del portoghese: "Oggi focus solo sulla gara, non ci sono altre cose in mente"

© Getty Images Nell'immedita vigilia di Inter-Milan, torna a parlare Zlatan Ibrahimovic e lo fa placando le voci di un possibile esonero di Fonseca in caso di risultato negativo nel derby: "Partita decisiva per il suo futuro? Assolutamente no - risponde lo svedese -. Oggi solo focus sulla gara, nessuno ha parlato di altro. Non ci sono altre cose in mente". Il dirigente rossonero replica poi alle critiche ricevute negli ultimi giorni: "Fanno parte del lavoro e delle responsabilità. Si parla del mio ruolo ma non importa, importa solo il Milan. Poi non è che possa fare battute perché non tutti capiscono le battute, quindi devo stare attento".

"Si lavora - prosegue Ibra -. È un lavoro impegnativo e mi piace. L'importante è la squadra e il Milan, non io. Non è un 'one man show' come avevo detto. Personalmente non mi disturbano le cose dette contro di me, ho convissuto con le critiche per anni da calciatore. Poi si continua con quello che sto facendo. Non mi disturba, al contrario: mi carica e mi dà più gas per fare di più".