Ibrahimovic fa il vago da Las Vegas: "Quando l'annuncio al Milan? Vedremo..."

In occasione del GP di Las Vegas Zlatan Ibrahimovic era ospite della Ferrari, ma oltre a godersi lo spettacolo della Formula 1 ha dovuto rispondere anche a una domanda sul suo futuro. In particolare sul suo possibile ritorno in rossonero con un ruolo speciale. "Quando l'annuncio al Milan? Vedremo... - ha dichiarato lo svedese intercettato ai box della Rossa -. Ne stiamo parlando". Poche parole che di fatto confermano il dialogo in corso con Gerry Cardinale, ma che non danno ulteriori informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori.