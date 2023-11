Milan, Furlani: "Un piacere poter tornare a lavorare con Ibrahimovic"

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, analizza la preziosa vittoria in Champions League contro il PSG: "Da tifoso e professionista una partita come quella di martedì è stata particolarmente importante e piacevole e spero che tracci una linea. Il successo contro una delle squadre più importanti d'Europa, e probabilmente la più ricca, ci fa piacere". Inevitabile poi affrontare l'argomento Ibrahimovic, che sembra più che mai vicino al ritorno nell'orbita rossonera: "Ci sono conversazioni in atto con lui, non so dare una tempistica esatta e neanche un ruolo ma a una persona come me, tifoso milanista e col mio ruolo, può solo far piacere poter tornare a lavorare con Zlatan".