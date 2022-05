Ibra e il video shock: "Ginocchio svuotato una volta a settimana"

Lo aveva raccontato subito dopo l'operazione, per spiegare nei dettagli perché questo suo anno fosse stato così complicato. Ora Zlatan Ibrahimovic ha deciso anche di renderlo pubblico sui social, dove ha postato un video molto crudo di uno dei tanti "interventi" sul suo ginocchio negli ultimi sei mesi. "Ginocchio svuotato una volta a settimana", ha scritto lo svedese, aggiungendo le immagini della siringa che raccoglie il liquido. Immagini scioccanti, per testimoniare la sofferenza e i sacrifici fatti per poter restare al fianco della squadra e contribuire allo scudetto del suo Milan.