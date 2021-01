Ibra dopo lo scontro con Lukaku: “Nel mondo di Zlatan non c’è posto per il razzismo”

Il loro testa a testa nel derby di Milano ha fatto il giro del mondo e senza i tifosi urlanti sugli spalti siamo anche stati in grado di capire grossomodo gli insulti che si sono scambiati Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku durante la quasi rissa che ha chiuso il primo tempo dei quarti di Coppa Italia. Un faccia a faccia brutale, che però non dovrebbe avere conseguenze per i due, che ha letteralmente incendiato i social, dove qualcuno accusava lo svedese di aver rivolto insulti razzisti a Lukaku. Così, a distanza di qualche ora, Ibra ha voluto rispondere alle accuse da par suo: “Nel mondo di Zlatan non c’è posto per il razzismo – ha scritto l’attaccante del Milan postando un emblematico video – Siamo tutti della stessa razza, tutti uguali. Siamo tutti giocatori e qualcuno è meglio di altri”.