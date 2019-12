Gli strani auguri di Ibra e il messaggio social

CAMPIONE ATTESO

Cosa avrà voluto dire Zlatan Ibrahimovic con il suo strano post di auguri di Natale? La domanda rimbalza sui social rossoneri, tra interpretazioni più o meno fantasiose e ansie da mercato invernale: "Vuol dire che non viene", "Sta mandando a quel paese la nostra dirigenza", "I leoni non mollano mai". E ancora: perché proprio un leone nei giorni in cui è accostato a una squadra che aveva nella "Fossa dei leoni" il cuore pulsante del suo tifo? L'immagine è qui sotto ed è piuttosto chiara: un leone, appunto, che si riposa sdraiato per terra e alza il dito medio verso chi lo guarda. Uno scherzo? Possibile, conoscendo il personaggio. Ma, effettivamente, magari davvero un indizio su quanto ha deciso in questi giorni in merito al suo futuro.

Certezze, va da sè, zero. Anche se in queste ore il Milan attende una sua risposta alla nuova offerta e, fa trapelare, ha un rinnovato ottimismo sulla buona riuscita dell'affare. Sarà, ma Ibra, al momento, non si sbottona. Semmai ci ride su, facendo letteralmente impazzire milioni di tifosi a strisce rossonere. Per ora sono auguri un po' così. Poi si vedrà.