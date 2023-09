Milan, sospiro di sollievo per Giroud: niente di grave ma rientra a Milano

MILAN

Gli accertamenti non hanno evidenziato lesioni alla caviglia sinistra infortunata contro l'Irlanda

A poco più di una settimana dal derby di Milano contro l'Inter e a poco più di dieci giorni dall'esordio del Milan in Champions League contro il Newcastle, Giroud ha concordato con il ct Didier Deschamps che era preferibile non correre rischi per essere in campo in questi due complicati incontri.

Giroud, da quanto filtra, dovrebbe riprendere gli allenamenti con il Milan nella giornata di giovedì. Resta dunque il moderato ottimismo di queste ore, anche se poi si innescherebbe più che altro un discorso di condizione atletica. Ma questo sarà un aspetto che Pioli valuterà la prossima settimana.

Già dopo la sfida contro l'Irlanda, Giroud non aveva nascosto un certo ottimismo. "Sto già meglio, ho sentito un dolore alla caviglia sinistra volevo continuare ma non ce la facevo. Credo comunque di poterci essere per il derby" le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport. Nelle prossime ore il rientro a Milanello dove sarà monitorato dallo staff medico del Milan che farà di tutto per rimetterlo in piedi in vista del derby di sabato prossimo.