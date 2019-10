Giampaolo a Recanati per vedere la squadra del fratello

Dopo l'esonero dal Milan, si erano perse le tracce di Marco Giampaolo. L'allenatore si è preso qualche giorno per staccare dal calcio ma è presto tornato a masticare calcio, anche se dalla tribuna. Ieri Giampaolo è stato infatti visto a Recanati per osservare l'1-0 della Recanatese (allenata dal fratello Federico, ex centrocampista del Pescara) contro l'Avezzano, match di Serie D guidato proprio dalla formazione marchigiana.