Arsenal-Milan 1-0: a segno Saka, Allegri parte con una sconfitta

Non arriva la vittoria nella tournée asiatica per il Milan, che esce sconfitto dal match di Singapore contro l'Arsenal: 1-0 per i Gunners. Max Allegri ha una rosa in via di costruzione e, con tre giocatori ai box (Maignan, Jimenez e Fofana) oltre ai big in vacanza (Modric e Gimenez), vara il 3-5-2: Tomori-Thiaw-Pavlovic il terzetto difensivo, Loftus-Cheek e Musah ai lati di Ricci, Saelemaekers-Bartesaghi esterni con Leao e Pulisic davanti. L'attacco leggero costringe i rossoneri a una gara di difesa e ripartenze, con l'Arsenal che tocca il 70% di possesso palla. Rice non ha la mira giusta, Nwaneri esalta i riflessi di Terracciano e i rossoneri si vedono solo dopo la mezz'ora: crescono Leao e Pulisic, ma la miglior chance è di Saelemaekers. La buona solidità difensiva mostrata nel primo tempo svanisce però nella ripresa, quando i Gunners ne cambiano sei: dentro Kepa, Kiwior, Lewis-Skelly, Zubimendi, Odegaard e Trossard. Allegri risponde con Chukwueze tuttafascia, Okafor con Leao e Gabbia in difesa, ma i suoi perdono solidità e ballano terribilmente sui lanci lunghi. Da uno di questi, orchestrato da Kiwior, nasce il gol-vittoria dell'Arsenal: Bartesaghi si perde Saka, che tocca alle spalle del portiere per l'1-0.