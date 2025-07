Comune Empoli: via libera a nuovo stadio, c'è pubblica utilità

L'Empoli Fc ha formalmente accettato le proposte di modifica del progetto del nuovo stadio Castellani richieste nel gennaio 2025 dal Comune di Empoli (Firenze) al termine del percorso partecipativo svolto tra la cittadinanza. Domani la Giunta comunale firmerà la dichiarazione di pubblica utilità, "un punto dove non eravamo mai arrivati, uno tra gli esempi più avanzati a livello nazionale" per quel che riguarda l'iter della cosiddetta 'Legge Stadi', come spiega il sindaco Alessio Mantellassi. Nei giorni scorsi si è conclusa la conferenza dei servizi preliminare che ha di fatto formalizzato le modifiche al progetto: l'Empoli Fc otterrà il diritto di superficie per 73 anni con pagamento di un canone annuo e di tutte le imposte, si passa da 18.622 a 17.800 posti, e gli esercizi commerciali da 23 a 8. Inoltre l'Empoli si impegna a realizzare una serie di opere pubbliche dal valore di circa 3 milioni di euro tra cui due rotonde, il rifacimento di un parcheggio e il riammodernamento del Palazzetto Palaramini. Infine l'area del cosiddetto Sussidiario, dove doveva sorgere un albergo, rimarrà a verde pubblico, al suo posto il Comune darà come contributo previsto dalla 'Legge stadi' altre tre aree indicate dal proponente. Ottenuto il via libera della conferenza dei servizi preliminare, dopo i percorsi di valutazione sull'impatto ambientale, si potrà convocare la conferenza dei servizi decisoria che, se avrà parre positivo, porterà alla gara dei lavori.