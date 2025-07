Europa League, 2° turno preliminari: Abraham-gol ma Besiktas ko, al ritorno serve un'impresa

Con il finale di Lugano-Cluj, terminata 0-0 dopo sette minuti di recupero, sono definiti tutti i risultati dalle partite d'andata del secondo turno preliminare di qualificazione all'Europa League. Tra le gare spicca la sconfitta amara del Besiktas di Tammy Abraham - in gol su rigore - e coach Solskjaer, affondati con un poker e due gol di scarto dallo Shakhtar Donetsk allenato da Arda Turan e con Sudakov in campo novanta minuti. Per ribaltare la situazione al ritorno servirà un'impresa fuori casa per i bianconeri.