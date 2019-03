Gattuso "chiama" Inter: una mano per la Champions

22/03/2019

Nemmeno il tempo di incrociare i guantoni sul ring del derby di San Siro , che il Milan è costretto a immaginarsi l'Inter come un alleato prezioso nella corsa Champions . Inutile dire che la sconfitta contro i cugini ha reso più complicata la rincorsa dei rossoneri all'Europa che conta. Altrettanto banale è immaginarsi che Gattuso ce la possa fare da solo. Nel senso: può, ma non è illogico pensare che l'aiuto di Spalletti potrebbe alla fine essere decisivo. Il perché è facile da spiegare: nel calendario dei nerazzurri ci sono, entrambi da affrontare in casa, Lazio e Roma , le due più dirette concorrenti nella corsa Champions delle milanesi. Una vittoria di Handanovic e compagni avvicinerebbe molto l'Inter all'obiettivo ma darebbe una spinta decisiva anche al Milan, nel frattempo chiamato a non sbagliare la partita del Meazza contro i biancocelesti (32ª giornata).

Al momento la quota Champions ipotizzabile si aggira attorno ai 68/69 punti. Il Milan, attualmente a 51, deve quindi strappare 18 punti nelle prossime 10 gare per essere (quasi) certo di finire il campionato tra le prime quattro. Ce la può fare? Nel calendario di Gattuso quei punti potrebbero esserci: Udinese, Bologna e Frosinone in casa sono partite da tre punti obbligati come da tre punti dovrà essere la trasferta di Ferrara con la Spal (ultima giornata, giochi già decisi per gli emiliani?). Siamo a 12 e ne mancano quindi 6, da trovare tra Lazio in casa (importantissima) e le trasferte di Genova con la Samp, di Torino con i granata, di Parma e di Firenze. La Juve, che verrà comunque affrontata tra i due match di Champions con l'Ajax, è saggio lasciarla fuori da questo discorso.



Sei punti quindi, che potrebbero essere facili ma anche particolarmente complicati. Per questo l'Inter potrebbe essere importante: se i nerazzurri toglieranno punti alle romane abbasseranno la quota Champions. Al contrario rischierebbero di alzarla ulteriormente complicando molto anche il cammino dei rossoneri.



Gli scontri diretti, in generale, avranno il loro peso anche in caso di arrivo a pari punti. L'Inter, oltre a Roma e Lazio, ospiterà a San Siro la Juve (probabilmente già campione) ed è atteso dalla sfida del San Paolo contro il Napoli alla penultima giornata. La Roma attende all'Olimpico Ancelotti proprio alle ripresa e se la dovrà vedere anche con la Juve. La Lazio, infine, andrà a far visita a Inter e Milan e ha almeno altre due gare delicate in trasferta con Samp e Torino (come i rossoneri). Di punti per strada, insomma, se ne perderanno. Ma occhio a sbagliare troppo: sotto i 68 punti la Champions è un miraggio per tutti.