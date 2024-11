Fonseca torna al passato: col Cagliari riecco Chukwueze, Leao va a caccia del gol

Servirà tanta pazienza ma anche le giocate dei singoli, Leao in primis. Il portoghese, tornato a ruggire in Champions League, è chiamato a dare continuità (e a segnare, la rete manca da agosto) in un Milan che dovrebbe tornare molto offensivo. Musah è destinato a riaccomodarsi in panchina lasciando spazio a Chukwueze in 4-2-3-1 che presenterà Pulisic versione trequartista. La soluzione più gradita a Fonseca. E la punta? Con Morata out, toccherà ad Abraham.